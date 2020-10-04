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Украинский боксер весом 120 кг уничтожил боснийца: видео нокаута

4 октября, 16:55

Олег Люлька Олег Люлька

Для 30-летнего уроженца Кривого Рога Игоря Шевадзуцкого это уже пятая досрочная победа на профи-ринге

120-килограммовый украинский боксер Игорь Шевадзуцкий, местом рождения которого является Кривой Рог, а нынешней резиденцией – ЮАР, одержал свою пятую победу на профессиональном ринге. И снова – нокаутом! После недавнего избиения Игоря Пилипенко в Киеве, Шевадзуцкий в болгарском Пловдиве уничтожил Аднана Деронью из Боснии и Герцеговины.

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Бой завершился в третьем раунде. Сперва Игорь Шевадзуцкий зажал оппонента в углу ринга и отправил в нокдаун. Тем не менее Аднан Деронья решил продолжить поединок, но попал под град атак украинца. В итоге пришлось вмешаться рефери, который остановил бой, а с ним и мучения соперника 30-летнего Шевадзуцкого.

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Игорь Шевадзуцкий, фото Christo Smith

Игорь Шевадзуцкий, фото Christo Smith

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Отметим, что для Дероньи это поражение стало вторым в карьере при трех победах в пяти поединках. Что касается Шевадзуцкого, то, по сравнению с предыдущим боем, он сбросил 13 килограммов. Однако, что важно, от этого его удары не стали слабее.

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Ранее мы писали, что Усик взял в спарринг-партнеры гиганта-кикбоксера. Цотне Рогава победил "наследника братьев Кличко", а теперь помогает крымчанину готовиться к Чисоре.

Смотрите, как в нокаут угодил один из самых тяжелых боксеров мира

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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бокс видео нокаута Игорь Шевадзуцкий
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