Украинский боксер уничтожил россиянина на ринге в Екатеринбурге: видео избиения

Непобедимый Зоравор Петросян из Украины заставил российского соперника спасаться бегством - смотрите, как это было

Небитый украинский боксер полусреднего веса Зоравор Петросян добыл свою девятую победу на профи-ринге. На турнире в российском Екатеринбурге 22-летний уроженец Полтавы, сейчас проживающий в Киеве, избил хозяина ринга – Евгения Вазема из России.

Реклама

Читайте также: Британский боксер попал в больницу после нокаута в РФ

Во втором раунде украинец Петросян разбил россиянину Вазему нос и принялся забивать соперника. Тот, тем не менее, сумел продержаться до четвертого раунда, в котором после затяжной серии ударов от Зоравора просто развернулся к украинцу спиной и убежал к канатам – рефери не оставалось ничего другого, кроме как остановить бой и зафиксировать победу Петросяна.

Отметим, что для Зоравора Петросяна победа над Евгением Ваземом стала первой за пределами Украины. Восемь предыдущих выигрышей Зоравор добыл в Киеве.

"Изначально я должен был боксировать против Равшанбека Умурзакова из Узбекистана. Но, как только прилетел в Екатеринбург, мне сказали, что Равшанбек не смог прилететь. Спасибо организаторам за то, что все же нашли для меня соперника и дали возможность боксировать. Равшанбек – левша и подготовка была под него, а Евгений Вазем оказался правшой, поэтому пришлось быстро перестраиваться", – сказал после победы Зоравор Петросян, которого цитирует rccboxing

Реклама

Реклама

Читайте также: Это может произойти и с Тайсоном: 52-летнего бойца нокаутировали за 14 секунд

Ранее мы писали, что Поветкин дал окончательный ответ по поводу боя с Усиком. "Русский Витязь" не видит смысла драться с украинцем, заявляя: "У меня свой путь, у него – свой".

Смотрите, как в нокауте оказался самый толстый боксер

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама