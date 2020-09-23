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Украинский боксер-скандалист Редкач получил в соперники американского чемпиона-хулигана

23 сентября, 15:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поединок с Эдриэном Бронером состоится в январе 2021 года в весе до 140 фунтов

Неординарный боксер-профессионал Иван Редкач наконец-то узнал имя следующего соперника. 34-летний уроженец Сумщины должен сойтись с бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях американцем Эдриэном Бронером. Об их возможном бое говорили уже давно, но Бронеру мешали его постоянные проблемы с законом. Украинец же несколько раз провоцировал соперника и наконец, похоже, добился своего. Кстати, недавно Редкач высмеял вечер бокса в Днепре.

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О своем решении вернуться именно боем с Иваном Эдриэн сообщил сайту BoxingNews24. Перед этим он последний раз выходил в ринг еще в январе 2019 года, проиграв по очкам знаменитому филиппинцу Мэнни Пакьяо. Боксеры выступают преимущественно в полусреднем весе (welter) – до 147 фунтов (до 66,7 кг), но их поединок ожидается категорией ниже – до 140 фунтов. Теперь дело за промоутерами организовать "файт". Редкач последний раз бился в феврале, когда по очкам уступил Дэнни Гарсия.

Ранее Бронер должен был боксировать с украинцем, но сел в тюрьму. На данный момент у него более 20 подтвержденных случаев нарушения закона: ограбления, драки, избиения, вождение в нетрезвом виде, шантаж.

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В начале месяца Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача.

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