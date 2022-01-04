Украинский боксер признался в употреблении наркотиков: "Состояние не такое уж и плохое"

В 2020 году Александр Гвоздик завершил карьеру и занялся бизнесом. Вложил миллион долларов в казино.

Боксер признался, что неоднократно пробовал легкие наркотики и отношении к ним у Александра нормальное.

"Проблемы с наркотиками возникают тогда, когда люди начинают принимать их чрезмерно.

Пробовать никому не советую. Хотя, честно говоря, состояние не такое уж и плохое. Но мне кажется, что для многих это какая-то ступенька дальше.

Выпить в нашем обществе воспринимается нормально, а если курнул травки – то ты уже наркоман. Хотя я считаю, что алкоголь гораздо более тяжелый наркотик, чем марихуана.

Алкоголь я в своей семье наблюдал. У меня матери уже из-за этого в живых нет", – признался Гвоздик в интервью Острову.