Украинский боксер поставил против Ломаченко 25 тысяч долларов (фото)

Скандальный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач, проживающий в Калифорнии и давно враждующий с Василием Ломаченко, поставил крупную сумму в букмекерской конторе на его поражение в бою против пока что непобедимого американца Теофимо Лопеса. Онлайн Ломаченко – Лопес смотрите на нашем сайте.
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
"Приготовили попкорн? Всем хорошего просмотра", – написал у себя в Instagram Иван Редкач, показав фото своей ставки – 25 тысяч долларов на победу Теофимо Лопеса
Если Лопес выиграет – не важно, по очкам или нокаутом – Редкач получит назад 73 тысячи долларов, то есть выигрыш чистыми составит 48 тысяч долларов. Отметим, что у букмекеров Лопес – аутсайдер боя с Ломаченко.
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Напомним, что Редкач долгое время "терзал" Ломаченко в соцсетях. Например, в марте Василий, в целях защиты от коронавируса, призвал православных делать кресты на дверях оливковым маслом. Редкач высмеял его за это, а Ломаченко позже удалил свой странный пост и извинился за фейк.
А в сентябре в одной из православных церквей США произошло столкновение между Ломаченко и Редкачем. Если верить Редкачу, Ломаченко в храме грубо отреагировал на его приветствие и оттолкнул Ивана руками. "Вася, ты просто Вася! В церкви, в присутствии моей жены и сына, в присутствии других верующих ты руками махаешь и эмоции свои не контролируешь... Ты по каким понятиям вообще живешь? Точно не по Божьим", – недоумевал после случившегося Редкач.
Недавно же Редкач обратился к сопернику Ломаченко Лопесу, подбодрив американца: "Малыш, заставь его выложиться".
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