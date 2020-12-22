Украинский боксер покупает свои бои: громкое обвинение от скандального Редкача

Иван заявил, что такие спортсмены, как Василий Чеботарь, ломают карьеру других бойцов

Скандальный украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который в 2020 году конфликтовал с Василием Ломаченко, теперь обвинил украинского боксера Василия Чеботаря в покупке боя с другим украинцем Янисом Куриленко.

"Почему бокс вдруг стал продажен и засуживают тех, кто победил, в пользу одного "боксера" Александра Красюка (генеральный директор компании K2 Promotions)? Потому что такие спортсмены, как Василий Чеботарь, платят за бой, вместо того чтобы честно сражаться и побеждать, а не ломать карьеру других бойцов. Вы перепутали конкурс красоты с боксом. Не путайте талант и усердие с амбициями. Всех не подкупишь..." – написал Редкач в Instagram.

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А в конце ролика на своей страничке от возмущения выбросил с балкона ноутбук.

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Бой между Куриленко и Чеботарем прошел 18 декабря в Киеве и завершился победой последнего раздельным решением судей. Янис открыто не обвинял судей в подтасовке результатов, но опубликовал видео 8-го раунда своего третьего боя в профи, где он выглядел лучше Чеботаря.

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Ранее Редкач принял у себя крушителя Ломаченко. Иван встретился в своем зале с Теофимо Лопесом, благодаря победе которого над Ломой "поднял" 48 тысяч долларов.

Как тренируется Василий Ломаченко

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