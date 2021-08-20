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Украинский боксер набил себе портрет Зеленского: "Я ваш фанат, Мистер"

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 августа, 09:48
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Известный украинский боксер Иван Редкач написал в соцсетях, что сделал себе татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского
Редкач и его новая татуировка
Редкач и его новая татуировка / Фото: Instagram

Скандальный украинский боксер Иван Редкач удивил постом в соцсетях. Он заявил, что сделал татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского.

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"Сделано. Мое новое тату. Я ваш фанат, Мистер Зеленский. Накануне праздника День Независимости Украины сделал татуировку", – подписал снимок в Instagram Редкач.

Хотя зная чувство юмора Редкача, он вполне мог и пошутить.

Напомним, боксер Редкач известен тем, что укусил за плечо своего соперника Дэнни Гарсию во время недавнего поединка, за что был наказан длительной дисквалификацией.

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А перед этим он сцепился с Ломаченко в церкви. Иван регулярно подкалывает Василия относительно его религиозных взглядов.

А еще Редкач требует изгнать из Украины "тренера-сепаратиста" Усика. Сергей Лапин успевал боксировать на чемпионате России и помогать Усику в Украине.

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