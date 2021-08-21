21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Украинская школьница – лучшая боксерша чемпионата Европы: видео золотого нокаута

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 августа, 16:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
14-летняя Анастасия Таран, нокаутировав в финале соперницу из Польши, была признана лучшей боксершей юношеского Евро
Анастасия Таран - лучшая боксерша Европы
Анастасия Таран - лучшая боксерша Европы / Фото: Федерация бокса Украины

Анастасия Таран из Днепра, которой 31 июля исполнилось 14 лет, стала победительницей европейского первенства по боксу среди школьников 13-14 лет, который также называют чемпионатом Европы среди юношей и девушек.

Реклама

Читайте также: Как изменилась бывшая невеста Кличко – от милой актрисы до скандальной алкоголички

ВИДЕО ПОБЕДЫ ТАРАН

Соревнования проходили в столице Боснии и Герцеговины – Сараево.

В финале весовой категории 60 кг украинка нокаутом в первом раунде одолела Йоанну Следак из Польши.

Реклама

После мощного удара в голову от Анастасии Таран польская девушка попятилась назад. И когда женщина-рефери отсчитала десять, Йоанна не сомкнула перчатки и таким образом не показала способность продолжать поединок.

Следовательно, победу досрочно присудили украинке.

На радостях Анастасия Таран принялась прыгать и обниматься с тренером.

Реклама

Отметим, что в Сараево соревновались 274 спортсмена из 25 стран. Еще одной украинской героиней Евро стала 13-летняя Кира Макогоненко, которую называют "Ломаченко в юбке". Победив в финале россиянку, она прямо в ринге исполнила гопак.

Кира Макогоненко – героиня боксерского Евро
Кира Макогоненко – героиня боксерского Евро / Фото: Instagram

СМОТРИТЕ ГОПАК ОТ МАКОГОНЕНКО

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
25 сентября
дней
часов
минут
секунд
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Ворскла
5
11:4
11
3
Динамо
4
9:2
10
4
Шахтер
4
8:3
9
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
4
4:3
7
7
Металлист 1925
5
5:8
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Заря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Черноморец
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львов
4
3:9
2
15
Мариуполь
4
5:8
1
16
Ингулец
4
3:10
1
Показать больше
Суббота, 21 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на: Трансляция
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 22 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять