Українська
$ 27,68
32,98
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Украинец отказался продолжать бой в Москве: Беспутин после допинга выиграл у "пенсионера"

20 марта, 20:36

Елена Павлова Елена Павлова

Российский боксер остался без соперника за три дня до боя

Российский боксер-полусредневес Александр Беспутин, который в прошлом году погорел на допинге, снова вышел в ринг и за два раунда в Москве выиграл у 43-летнего украинского бойца Виктора Плотникова.

Реклама

Читайте также: Что показала вторая проба погоревшего на допинге российского боксера

Изначально соперником Беспутина должен был стать аргентинец Максимилиано Верон, но он прислал извещение о положительном результате теста на коронавирус. В итоге Плотников заменил Верона всего за три дня до боя и не успел нормально подготовиться. Украинец под градом ударов отказался от продолжения поединка после второго раунда.

Александр Беспутин

Александр Беспутин / Фото: Instagram

В тренде
Цирк для Лукашенко: соперник трижды падал, чтобы не обогнать президента Беларуси
Реклама

Этот бой стал для Александра Беспутина первым после поединка против Раджаба Бутаева в ноябре 2019 года, в котором Беспутин завоевал титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе. После боя стало известно о положительной допинг-пробе Беспутина, и WBA лишила его титула.

Усик и Беспутин

Усик и Беспутин / Фото: Instagram

Добавим, что прямо во время боя с Раджабом Бутаевым в Монако Беспутин получил от Ломаченко по телефону совет, благодаря которому, как считалось, выиграл тот поединок. "У него печень открыта", – передал тогда Беспутину через находившегося в зале Александра Усика Василий.

Завьялов и Кудеров – о поражении Ломаченко от Лопеса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

победа боксер Виктор Плотников Александр Беспутин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира
Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мираБокс
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперника
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперникаБокс
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раунде
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раундеБокс
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенец
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенецБокс
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников:
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников: "Классный боксер"Бокс
Александр Усик:
Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять