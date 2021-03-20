Украинец отказался продолжать бой в Москве: Беспутин после допинга выиграл у "пенсионера"

Российский боксер остался без соперника за три дня до боя

Российский боксер-полусредневес Александр Беспутин, который в прошлом году погорел на допинге, снова вышел в ринг и за два раунда в Москве выиграл у 43-летнего украинского бойца Виктора Плотникова.

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Изначально соперником Беспутина должен был стать аргентинец Максимилиано Верон, но он прислал извещение о положительном результате теста на коронавирус. В итоге Плотников заменил Верона всего за три дня до боя и не успел нормально подготовиться. Украинец под градом ударов отказался от продолжения поединка после второго раунда.

Александр Беспутин / Фото: Instagram

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Этот бой стал для Александра Беспутина первым после поединка против Раджаба Бутаева в ноябре 2019 года, в котором Беспутин завоевал титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе. После боя стало известно о положительной допинг-пробе Беспутина, и WBA лишила его титула.

Усик и Беспутин / Фото: Instagram

Добавим, что прямо во время боя с Раджабом Бутаевым в Монако Беспутин получил от Ломаченко по телефону совет, благодаря которому, как считалось, выиграл тот поединок. "У него печень открыта", – передал тогда Беспутину через находившегося в зале Александра Усика Василий.

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