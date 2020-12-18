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Украинец Митрофанов в тяжелой рубке с британцем завоевал титул WBO

18 декабря, 22:33

Елена Павлова , Андрей Фоменко

Наш боксер продолжает успешно выступать на профессиональном ринге

В пятницу вечером в Киеве состоялся вечер бокса, главным событием в котором стал поединок непобежденного Дмитрия Митрофанова. 31-летний уроженец Чернигова выступает в первом среднем весе (super welter) – до 69,85 кг. Мы давали анонс боя Митрофанов – Байфилд.

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Дмитрий впервые в карьере проводил 10-раундовый поединок. Опытный британец Асинье Байфилд оказал серьезное сопротивление Митрофанову. Соперники прошли всю дистанцию, а в конце устроили настоящую рубку. Все же преимущество в технике было на стороне украинца, и все трое судей отдали ему преимущество – 98:94, 96:94, 99:92.

Таким образом, Дмитрий добыл юбилейную, 10-ю, победу в профессионалах при одной ничьей и получил пояс WBO Oriental. Этот успех позволит ему попасть в рейтинги WBO и продолжить подниматься по ступенькам вверх.

А вот 31-летний Байфилд проиграл уже третий из четырех последних своих поединков. Причем с августа 2020 года он вышел на ринг уже третий раз. До этого он дважды бился в Минске.

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Смотрите, как Дмитрий тренировался перед встречей с Байфилдом:

Тренировка Дмитрия Митрофанова Видео: Сегодня|Спорт

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