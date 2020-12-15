Українська
$ 27,87
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Украина обошла Россию и еще 16 стран по представительству в Зале славы бокса

15 декабря, 22:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Братья Кличко навсегда вошли в историю бокса

Сегодня украинец Владимир Кличко был включен в Международный зал славы бокса. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе удостоился такой чести вслед за своим старшим братом Виталием, который был включен в Зал славы в 2018 году.

Реклама

Благодаря легендарным братьям Украина входит в ТОП-10 стран по представительству в Зале славы в номинации "современные боксеры". Мы делим 8-10 места с Италией и Южной Кореей.

Также номинация Владимира Кличко позволила Украине совершить скачок на 17 мест, опередив такие страны как Россия, Германия, Франция.

Безоговорочным лидером является США, что неудивительно, учитывая место расположение Зала славы – у них 77 представителей. Следом идет Мексика, имеющая 15 представители, а замыкает первую тройку Пуэрто-Рико с восемью представителями.

В тренде
Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Не первый украинец, но может стать уникальным

Крутой лонгрид: Виталий Кличко в Зале славы

Реклама

ТОП-10 стран в Зале славы бокса:

  • 1. США – 77
  • 2. Мексика – 15
  • 3. Пуэрто-Рико – 8
  • 4. Великобритания – 6
  • 5. Аргентина – 5
  • 6. Куба – 4
  • 7. Панама – 4
  • 8. Украина – 2
  • 9. Италия – 2
  • 10. Южная Корея – 2

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Владимир Кличко Зал славы бокса

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпиону
Кличко получил в Германии новое сердце за 26 миллионов евро: золотая награда чемпионуБокс
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять