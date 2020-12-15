Украина обошла Россию и еще 16 стран по представительству в Зале славы бокса

Сегодня украинец Владимир Кличко был включен в Международный зал славы бокса. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе удостоился такой чести вслед за своим старшим братом Виталием, который был включен в Зал славы в 2018 году.

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Благодаря легендарным братьям Украина входит в ТОП-10 стран по представительству в Зале славы в номинации "современные боксеры". Мы делим 8-10 места с Италией и Южной Кореей.

Также номинация Владимира Кличко позволила Украине совершить скачок на 17 мест, опередив такие страны как Россия, Германия, Франция.

Безоговорочным лидером является США, что неудивительно, учитывая место расположение Зала славы – у них 77 представителей. Следом идет Мексика, имеющая 15 представители, а замыкает первую тройку Пуэрто-Рико с восемью представителями.

Крутой лонгрид: Виталий Кличко в Зале славы

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ТОП-10 стран в Зале славы бокса:

1. США – 77

2. Мексика – 15

3. Пуэрто-Рико – 8

4. Великобритания – 6

5. Аргентина – 5

6. Куба – 4

7. Панама – 4

8. Украина – 2

9. Италия – 2

10. Южная Корея – 2

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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