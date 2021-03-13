Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенец

13 марта, 15:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Гэри Калли продлил свою победную серию до 12 поединков

Ирландский боксер Гэри Калли одержал эффектную победу над казахстанцем Виктором Коточиговым. Во втором раунде Калли выждал момент и супербыстрой двойкой вырубил соперника.

Реклама

Читайте также: Смерть в ринге: боксеру приснилось, что он убьет соперника. И сон сбылся

Коточигов сразу же пытался вскочить на ноги, но даже подняться с колен ему не удалось. Боксер дважды завалился на бок, после чего рефери остановил бой. Калли одержал 12-ю победу на профессиональном ринге, а Коточигов потерпел второе поражение в карьере при 12 победах.

Читайте также: Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешивании

Реклама

Ранее мы писали, что Ломаченко предложат 7-значный гонорар за бой с Хейни: "Он ответит за свои слова". Отец Хэйни уже связался с Эдди Хирном, который пообещал организовать бой за титул WBC.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обидчика Кличко убили в ресторане. За что?
Обидчика Кличко убили в ресторане. За что?Бокс
Сенсация! Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевидении
Сенсация! Кличко проиграл 7-летнему мальчику и побил все рейтинги на телевиденииБокс
Супруга Усика и ее сексуальный фотограф похвастались новыми кадрами
Супруга Усика и ее сексуальный фотограф похвастались новыми кадрамиБокс
Нокаут на глазах у Усика! Украинский
Нокаут на глазах у Усика! Украинский "Халк" забил белоруса в первом раундеБокс
Секс, деньги и трава: ТОП-10 скандалов Майка Тайсона
Секс, деньги и трава: ТОП-10 скандалов Майка ТайсонаБокс
Жена Усика показала фото в стиле ню, пока муж ходит на тренировки
Жена Усика показала фото в стиле ню, пока муж ходит на тренировкиБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять