Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенец

Ирландский боксер Гэри Калли одержал эффектную победу над казахстанцем Виктором Коточиговым. Во втором раунде Калли выждал момент и супербыстрой двойкой вырубил соперника.

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Коточигов сразу же пытался вскочить на ноги, но даже подняться с колен ему не удалось. Боксер дважды завалился на бок, после чего рефери остановил бой. Калли одержал 12-ю победу на профессиональном ринге, а Коточигов потерпел второе поражение в карьере при 12 победах.

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Ранее мы писали, что Ломаченко предложат 7-значный гонорар за бой с Хейни: "Он ответит за свои слова". Отец Хэйни уже связался с Эдди Хирном, который пообещал организовать бой за титул WBC.

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