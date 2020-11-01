Уайлдер покрыл Фьюри матами, нарушив молчание после нескольких месяцев

Болельщики бокса уже устали ждать чемпионских боев в супертяжелом дивизионе. После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером в феврале за титулы супертяжи не бились. Фьюри решил не проводить третий поединок с Уайлдером, а выйти на ринг 5 декабря против другого бойца. Американец длительное время не давал о себе знать, но в начале октября через менеджера Уайлдер объяснил свое длительное молчание перед третьим боем с Фьюри.

Реклама

Однакого "Цыганского короля" это не удовлетворило, и он собирается биться с Карлосом Такамом. Теперь же Деонтей не выдержал и записал целое видеообращение к Тайсону, которое выложил на своей страничке в Instagram, снабдив его несколькими нецензурными выражениями. В частности, в нем говорится:

"Фьюри, для тебя пришло время быть мужчиной и придерживаться соглашения. Ты наверное шутишь, что собрался драться с Такамом вместо меня. Когда у тебя были темные времена, я пообещал тебе титульный бой и и дал его тебе, будучи человеком слова. Затем после ничьей я дал тебе реванш, хотя мне предлагали больше денег за поединок с Джошуа. В нашем соглашении был пункт о реванше. Пришло время тебе быть мужчиной и держать свое слово. Испуганные люди убегают, а испуганный человек свой контракт. Ты – трусливая задница".

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом. Летом веселый Тайсон Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру и уединился с женой. Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя перед февральским боем:

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама