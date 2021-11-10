У Усика отпала челюсть: украинский боксер выиграл после 30 поражений подряд

Украинский боксер Игорь Пилипенко одержал победу над сербом Деяном Бубичем. Особенной эту победу делает тот факт, что она стала первой за 31 бой!

Андрей Пилипенко выиграл впервые с 2015 года

Сербский боксер Деян Бубич только в этом году дебютировал в профессионалах и намеревался одержать третью победу подряд.

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В качестве "жертвы" сербу выбрали 49-летнего украинского ветерана бокса Пилипенко. Но украинец преподнес настоящий сюрприз – не только выиграл, но и сделал это нокаутом!

Эта победа стала для уроженца Запорожья первой за 31 бой. В предыдущий раз он побеждал еще в 2015 году.

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Тем не менее, послужной список украинца все равно ужасает. На его счету шесть побед (две нокаутом), две ничьих и 53 поражения! При этом 23 раза он сдавался досрочно. Тем не менее, boxrec.com ставит его в ТОП-20 лучших украинских супертяжей.

Кстати, среди действующих украинских боксеров Пилипенко не лидер по количеству поражений. 44-летний Владимир Боровский на данный момент потерпел уже 67 поражений! Но у него хотя бы 22 победы в активе.

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