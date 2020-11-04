У Тайсона Фьюри появился неожиданный соперник на ближайший бой

Против чемпиона мира по версии WBC на ринг может выйти британец Диллиан Уайт

Неординарный британский боксер супертяжелого дивизиона Тайсон Фьюри продолжает подбирать себе соперника на бой 5 декабря. Как известно, "Цыганский король" отказался от идеи провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером из-за его длительного лечения. Хотя Уайлдер призвал Фьюри держать свое слово и угрожает ему судом.

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Главным кандидатом на встречу с Тайсоном считался француз камерунского происхождения Карлос Такам. Однако после того, как вчера появилось известие, что Поветкин болен коронавирусом и попал в больницу, в поле зрения Фьюри попал Диллиан Уайт. Темнокожий британец должен был 21 ноября второй раз сразиться с с россиянином Александром Поветкиным, но теперь оказался без оппонента.

В связи с этим глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который ведет дела Уайта, предложил Фьюри своего подопечного, сообщает сегодня Sky Sports.

"Все зависит от желания Тайсона, ему стоит только позвонить. Диллиан готов. Правда, я слышал, что Фьюри хотел бы биться с "несложным" соперником", – заметил Хирн.

Так что недостатка в желающих отобрать у "Цыганского короля" пояс WBC не наблюдается. Осталось лишь дождаться его выбора.

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Смотрите, как Фьюри, Майкл Баффер, Джозеф Паркер и другие люди бокса снялись в забавном клипе:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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