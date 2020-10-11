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У соперника Ломаченко наконец-то растет борода, но еще никто не видел всю его мощь

11 октября, 16:49

Елена Павлова Елена Павлова

Лопес рассказал, как изменился за последнее время

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к поединку с украинцем Василием Ломаченко. Теперь он заявил, что болельщики еще не видели его реального потенциала, а также обрадовался, что у него наконец-то появилась борода. Напомним, бой Лопеса – Ломаченко сразу за четыре чемпионских пояса запланирован на 17 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

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"Многие забывают, что мне только 23 года. Если вспомнить, чего я хотел от жизни в 16 лет, то сейчас многое изменилось как в эмоциональном, так и в физическом плане. Я становлюсь крупнее, у меня наконец-то начала расти борода.

Болельщики еще не видели моего реального потенциала, ведь я на профи-ринге всего три с половиной года. Многие вспомнят бой с Ричардом Комми, когда я нокаутировал соперника во втором раунде. Но как всего за шесть минут показать все, на что способен? Надеюсь, что мы с Ломаченко сможем устроить для фанатов зрелище", – говорит Теофимо в интервью подкасту Al Bernstein Unplugged.

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Ранее Хитров рассказал, за сколько раундов Ломаченко "вырубит" американца. "Было сказано много лишнего. Бой не продлится более 10 раундов", – считает чемпион мира-2011.

Также промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу.

Смотрите, как во время подготовки к бою Ломаченко и Гвоздик жарят ребрышки

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

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боксер Василий Ломаченко Теофимо Лопес Легкий вес
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