"У меня просто горит задница": знаменитый боксер попал в авиакатастрофу

Чемпион мира в трех весовых категориях Джервонта Дэвис рассказал, что его самолет разбился при взлете. К счастью, никто не пострадал

Джервонта Дэвис со своими друзьями перед посадкой в самолет / Фото: Instagram

Знаменитый американский боксер Джервонта Дэвис чудом остался жив. Самолет чемпиона попал в аварию при взлете.

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"Самолет разбился, но все хорошо, мы даже не успели взлететь. У меня просто горит задница... Господи, я сейчас уже сижу на бетоне. Пора завязывать с частными самолетами и переходить на автомобили и поезда", – рассказал о происшествии Джервонта.

И выложил в Instagram фото, которое он сделал перед посадкой в самолет.

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Джервонта Дэвис в профессиональной карьере провел 25 боев, в которых одержал 25 побед (24 нокаутом). 26-летний боксер – чемпион мира в трех весовых категориях: действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе, действующий регулярный чемпион мира по версии WBA в легком весе, чемпион мира по версиям WBA Super (2018—2019, 2020—н. в.) и IBF (2017) во втором полулегком весе.