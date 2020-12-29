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У единственного действующего чемпиона из Украины собираются забрать титул в 2021 году

29 декабря, 12:11

Елена Павлова Елена Павлова

Панамский боец Луис Консепсьон хочет драться с Далакяном

Временный чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Луис Консепсьон (39-8, 28 КО) в следующем году собирается провести бой против полноправного обладателя титула WBA – украинца Артема Далакяна (20-0, 14 КО). Ранее промоутеры опровергли объединительный бой украинского чемпиона в Китае.

"2020 год был очень тяжелым. У меня был только один бой, в котором я стал временным чемпионом мира. Я не дрался с февраля. На протяжении года мне предлагали провести несколько поединков, но ситуация не позволяла мне набрать в форму. Поэтому мне пришлось отказаться. Хорошо, что бокс возвращается. В следующем году я хочу драться с Далакяном и забрать свой титул WBA", – цитирует панамца Консепсьона BoxingScene.

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Артем Далакян

Артем Далакян / Фото: XSport

Отметим, что Далакян в 2020 году также провел всего один бой. В феврале украинец завоевал пояс со сломанной рукой. Артем успешно провел четвертую защиту своего титула против 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса, выиграв единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111. Далакян – единственный действующий чемпион мира из Украины.

Смотрите, как украинский боксер Далакян защитил свой пояс

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бой боксер чемпион мира Артем Далакян
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