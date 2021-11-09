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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Ты знаешь, где мой зал": легендарный тренер хочет готовить Джошуа к реваншу с Усиком

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 09:50
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Легендарный американский тренер Фредди Роуч готов взяться за подготовку британского экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа к предстоящему реваншу против украинца Александра Усика
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Накануне американский специалист обратился к британскому боксеру Энтони Джошуа.

Ранее мы писали, что промоутер Эдди Хирн опроверг слухи о поиске Джошуа нового наставника.

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"Ты знаешь, где мой зал. Я с ним время от времени встречаюсь, и я сказал ему, что все, что ему нужно сделать — это вернуться домой", — приводит слова Роуча vringe.com.

Фредди Роуч за свою карьеру тренировал Мэнни Пакьяо, украинца Виктора Постола и многих других боксеров.

Отметим, что бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа должен состоятся в марте-апреле 2022 года.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон. Усик ранее заявлял, что хотел бы провести бой с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский".

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