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Три нокдауна и нокаут в первом раунде! Падал бывший обладатель пояса WBC

27 декабря, 11:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мексиканец Монтьель неожиданно легко справился с американцем Кирклендом

Впечатляющим получился бой в Лос-Анджелесе между американцем Джеймсом Кирклендом и мексиканцем Хуаном Масиасом Монтьелем, который прошел сегодня утром по киевскому времени. Соперники бились за рейтинг в среднем весе (до 72,6 кг). 36-летний Киркленд, который в свое время владел титулом WBC Continental в первом среднем весе (до 69,9 кг), на этот раз выглядел просто беспомощно.

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26-летний Монтьель, который ранее уже четыре раза проигрывал, на этот раз завершил "файт" в стартовом раунде. Рефери трижды останавливал бой после нокдаунов (первый – на 30-й секунде), после чего решил не продолжать избиение американца. Часы не отсчитали даже двух минут. Смотрите, как это было.

Киркленд уже уходил с ринга в 2015 году после поражения знаменитому Саулю Альваресу, но вернулся в 2019-м. Однако, как показала практика, делать этого Джеймсу не стоило. Третье досрочное поражение в карьере, пожалуй, станет для него последним. Мексиканец же добыл 22-ю победу при четырех поражениях и двух ничьих.

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