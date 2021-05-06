"Трамбуют Лопеса, хотя сами от него получили": Промо боя Ломаченко – Накатани высмеяли в соцсетях

Как Василий Ломаченко, так и Масаеси Накатани не нашли ничего лучшего, как похвастаться своими действиями в проигранных поединках с Теофимо Лопесом

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Василий Ломаченко опубликовал в Instagram проморолик своего следующего поединка, в котором 26 июня в Лас-Вегасе Лома встретится с японцем Масаеси Накатани.

"Король возвращается!" – говорится в видео, подготовленном промоутерской компанией Top Rank, которую представляет украинец

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Правда, у многих болельщиков этот ролик вызвал саркастическую улыбку, ведь в качестве хайлайтов обоих оппонентов использованы их удары в противостояниях с Теофимо Лопесом.

Хотя, напомним, в конечном итоге Лопесу единогласным решением судей проиграл как Ломаченко (112-116, 109-119, 111-117), так и Накатани (110-118, 110-118, 109-119).

"В ролике оба трамбуют Лопеса, хотя на самом деле сами получили от него по полной программе", – пишут в комментариях фолловеры

Реклама / Фото: Instagram

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Добавим, что букмекеры уже обнародовали котировки на бой Ломаченко – Накатани. Вероятность выигрыша поединка украинцем оценивается в 85 процентов.

Как тренируется Василий Ломаченко