Толстячок Руис, побивший Джоушуа, сильно похудел и готовится вернуться в ринг

Впервые в карьере у него есть профессиональный тренер по физподготовке

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис, который сенсационно нанес первое поражение британцу Энтони Джошуа, рассказал о возвращении в ринг. Американский боец мексиканского происхождения сейчас тренируется под руководством именитого мексиканского наставника Эдди Рейносо. Ранее мы писали, что толстяк Руис с левой "заехал" в голову своему тренеру.

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В рамках подготовки к следующему поединку он сбросил уже 9 кг. Напомним, что во время подготовки к реваншу с Джошуа Руис обещал сбросить вес, но накануне боя шокировал всех – весы под американцем показали 128,4 кг.

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"Я очень усердно тренируюсь и готовлю свое тело к следующему поединку. Мы находимся на правильном пути. Я никогда в жизни не занимался ничем подобным. Я никогда не поднимал "железо", и у меня никогда не было такого тренера по физподготовке. Пришло время вернуться обратно в ринг, но для этого нужно тяжело трудиться", – цитирует Руиса Boxing Scene.

Реклама Энди Руис / Фото: Instagram

Напомним, что мексиканец не выходил в ринг с декабря 2019 года, когда уступил свои пояса в реванше Энтони Джошуа. А следующий поединок экс-чемпион мира по версиям WBA, Super WBO, IBF и IBO Руис должен провести с Крисом Арреолой, который в 2009 году был избит нынешним мэром Киева Виталием Кличко.

Смотрите, как прошел реванш Джошуа – Руис

Видео: Reuters

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