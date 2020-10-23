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Титульный бой непобедимого украинца отменили. У него коронавирус

23 октября, 23:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Симптомов у боксера нет, но 10 дней он не сможет выходить на улицу

Сегодня украинский боксер Максим Продан должен был проводить поединок за титул чемпиона IBF International в полусреднем весе против итальянца Николы Кристофори. Однако утром стало известно, что бой отменили, причина – неизвестна. Впрочем, позже сам боксер сообщил, что заразился коронавирусом.

"На прошлой неделе сдавал кровь из вены и все было хорошо. А в среду утром пошел на повторный анализ – он оказался позитивным. Симптомов нет, но теперь точно 10 дней не могу выходить из дома.

Прошел тренировочный лагерь, был в весе, но в последний момент пришлось перенести поединок. Пока непонятно, на когда", – сказал Продан в интервью Tribuna.com.

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27-летний Продан одержал на профессиональном ринге 18 побед (14 – нокаутом), еще один бой завершился ничьей. В рейтинге боксеров полусреднего веса украинец занимает на сайте boxrec.com занимает 113-е место. Все свои бои он провел в Италии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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бокс коронавирус Максим Продан

Источник: Сегодня|Спорт

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