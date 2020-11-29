Тайсон шокировал главу UFC своей формой после возвращения в ринг

Президент UFC Дана Уайт оказался под впечатлением от выставочного боя легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего, который завершился вничью. Поединок вернувшихся в ринг супертяжей прошел в Лос-Анджелесе и состоял из восьми раундов по две минуты.

"Не хотел говорить ничего плохого, потому что люблю Тайсона, он мой хороший друг. Я волновался, ему 54 года. Время непобедимо, оно всех нас тащит вниз. Но у Майка все еще есть эта невероятная аура. Сегодня он выглядел невероятно, но бои — дело молодых. Я был потрясен тем, как хорошо он выглядел. Сегодня Рой устал гораздо больше, чем Майк, и это шокировало. Я рад за него. Надеюсь, они оба заработали миллионы. Это превзошло мои ожидания", – цитирует Уайта MMAJunkie.

Реклама

Ранее мы также сообщали, что Тайсон был уверен в победе, но отметил выдержку Рой Джонса, который съедал его удары.

Рой Джонс – Майк Тайсон / Фото: Reuters

54-летний Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, один из самых известных боксеров в истории. "Железный Майк" провел 56 поединков на профессиональном ринге: 50 побед и 6 поражений. В последний раз он выходил на бой 15 лет назад – в 2005 году, когда проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду.

Реклама

Читайте также: "Два моих дяди дерутся во дворе на барбекю": рэпер взорвал сеть реакцией на бой Тайсона

51-летний Рой Джонс – бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях. Джонс провел 75 поединков: 66 побед, 9 поражений. В последний раз выходил на ринг два года назад – в 2018 году победил Скотта Сигмона.

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

Все подробности в спецтеме Возвращение Майка Тайсона

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама