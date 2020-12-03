Танцует круче Усика: Лопес устроил зажигательные пляски со скакалкой (видео)

Крушитель Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес, похоже, окончательно отделался от травмы, которая беспокоила его в октябрьском бою с украинцем. Напомним, Лопес побил Ломаченко со сломанной ногой, а после поединка ему сделали операцию.

Реклама

Некоторое время после операции Теофимо Лопес отдыхал. Но сегодня начал тренировки по полной программе. Американец опубликовал видео, как лихо танцует со скакалкой под зажигательную музыку, прыгая как на одной ноге, так и на двух. Перелома словно и не бывало.

"Смотрите, кто снова прыгает на двух ногах", – подписал это видео Лопес у себя в Instagram

Отметим, что танцевать во время тренировочного процесса любит и Александр Усик. Но, по сравнению с драйвовым Лопесом, стиль украинца, пожалуй, стоит назвать "медлячком".

Реклама

Добавим, что Теофимо Лопес отказал Василию Ломаченко в реванше. Сейчас американец ведет переговоры о бое с непобедимым пока австралийцем Джорджем Камбососом-младшим, который может состояться в апреле на одном из стадионов Мельбурна или Сиднея, причем со зрителями.

Смотрите, как перенес свою операцию после боя с Лопесом Ломаченко

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама