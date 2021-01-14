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Там точно не достанет: Лопес нашел способ, как избежать реванша с Ломаченко

14 января, 23:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Американец считает, что в легком весе достиг всего, что можно было

Американец Теофимо Лопес нашел способ, как избавиться от перспектив снова встретиться с украинцем Василием Ломаченко. Напомним, Лопес победил Ломаченко в октябре и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Сейчас же американец задумался о смене весовой категории. Лопес признался, что намерен подняться в весе, там его Ломаченко точно не достанет.

"Я король этого дивизиона, так что пора двигаться выше. Я в 135 фунтах (61 кг) достиг всего, чего хотел. Осталось 1-2 боя здесь – и я уйду выше, мое тело готово к этому. Одним из последних соперников в 135 будет Камбосос, Джервонта или Райан Гарсия", – сказал Лопес, которого цитирует boxingnews.com.ua.

В недавнем интервью Ломаченко признавался, что ему нет смысла подниматься в другой дивизион, так как уже в легком весе ему приходилось противостоять соперникам, намного превышающих его в габаритах.

"Я не маленький в 61 кг. Просто это не мои природные размеры. Мне комфортнее в 59. Все, кто следят за моей карьерой, знают, почему я поднялся. Поэтому мы поднялись в 61 и боксируем с ребятами, которые выходят в день боя с 69-70 кг", – рассказывал в одном из интервью украинец.

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бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес

Источник: Сегодня|Спорт

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