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Так сдал ли Джошуа бой Усику? Реакция Валуева

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
5 октября, 12:52
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе считает, что основания для версии о договорняке между Джошуа и Усиком есть, но он в нее не верит
Усик vs Джошуа: Валуев "слива" не увидел
Усик vs Джошуа: Валуев "слива" не увидел / Фото: Getty Images

Николай Валуев прокомментировал заявление бывшего тренера Владимира Кличко Сергея Городничева о том, что поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком, выигранный украинцем, носил договорной характер.

"Ответ кроется в самом контракте, который заключался на этот бой. Если по контракту у Усика возникнет обязательство подраться вторым боем именно против Джошуа, тогда предположение тренера Кличко может иметь какую-то эфемерную основу под собой"

"Во что я, собственно говоря, не верю"

"У меня не создалось по ходу поединка ни малейшего сомнения в том, что это абсолютно заслуженная победа Усика – именно победа: тактическая, правильно выстроенная и психологически очень внимательная. Я следил за Джошуа: он не сдал бой. Не сдал, а именно проиграл", – приводит слова экс-чемпиона мира в супертяжах Николая Валуева Газета.Ru.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Николай Валуев
Николай Валуев / Фото: Getty Images

Напомним, по мнению Городничева, Джошуа специально проиграл Усику, чтобы организовать с ним трилогию – с реваншем и последующим третьим боем. А, дескать, поражение в первом поединке призвано подогреть интерес к последующим.

"У Джошуа контракт на 100 миллионов долларов с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в хэвивейт. Видно, там какой-то договорняк. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, они смотрят на нас сверху, как в цирке", – сказал ранее бывший тренер Владимира Кличко.

Городничев и Кличко
Городничев и Кличко / Фото: Instagram

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