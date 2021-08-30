Так бы и в ринге! Болельщики устроили драку на трибуне с ярким нокдауном

Во время поединка блогера Джейка Пола и бывшего чемпиона MMA на трибунах было интереснее, чем на ринге. Болельщики устроили "махач" с эффектным нокдауном

Болельщики подрались на трибуне во время боя Пол - Вудли

Пока ютубер избивал бывшего чемпиона UFC, на трибуне выясняли отношения фанаты единоборств. И у них получалось даже лучше, чем у бойцов в ринге! Чего только стоит нокдаун одного из зачинщиков драки.

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Впрочем, он быстро поднялся на ноги и даже попытался вернуть должок своему обидчику, но нарвался на удар другого парня.

К сожалению, на этом видео обрывается, поэтому окончательная судьба драчунов неизвестна.

Джейк Пол, как и его брат Логан, который недавно выстоял против Флойда Мейвезера, решил себя попробовать в боксе совсем недавно.

Свой дебютный бой он провел в январе 2020-го, нокаутировав британского блогера AnEsonGib. Затем Пол победил бывшего баскетболиста НБА Нейта Робинсона.

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А в своем предыдущем бою он нокаутировал бывшего чемпиона ONE Championship и Bellator Бена Аскрена.