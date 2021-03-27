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Сын легенды бокса дебютировал в профи на разогреве у Поветкина

27 марта, 23:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соперник Хаттона проиграл 11-й бой подряд

Сын знаменитого британского боксера Рикки Хаттона Кэмпбелл дебютировал на профессиональном ринге в андеркарте боя-реванша между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом. Онлайн матча Поветкин – Уайт есть на нашем сайте.

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20-летний Хаттон-младший по итогам 4 раундов победил Хесуса Руиса – 40:36 на записках всех трех судей. Отметим, что его соперник потерпел 11-е поражение подряд и еще ни разу не побеждал.

Его отец – Рикки Хаттон – становился чемпионом мира в 1-м полусреднем весе по версии IBF, WBA, IBO, а также полусредней весовой категории по версии WBA, IBO. Он одержал 45 побед при всего трех поражениях.

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бокс Кэмпбелл Хаттон

Источник: Сегодня|Спорт

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