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Сын Кости Цзю избил японца (видео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
17 ноября, 14:48
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27-летний австралиец Тим Цзю, сын легендарного Кости Цзю, одержал победу в бою с японским боксером Такеши Иноуэ
Цзю-младший победил Иноуэ
Цзю-младший победил Иноуэ / Фото: Getty Images

Это уже 20-я победа Тима Цзю, недавно похваставшегося фокусом в стиле Усика. Хотя в этот раз и не нокаутом.

По ходу поединка, состоявшегося в австралийском городе Голд-Косте, Цзю-младший методично избивал японца и отправил его в нокдаун за минуту до окончания 12-го раунда.

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Впрочем, Такеши Иноуэ сумел подняться с пятой точки и добоксировать до финального гонга.

Однако судьи единогласным решением отдали победу Цзю – 120-107, 119-108, 120-107.

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Отметим, что на кону в этом поединке стояли чемпионские пояса по версии WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе.

"Такеши – крепкий парень! Его мог нокаутировать сегодня разве что кто-нибудь из супертяжей. Я бил его постоянно. Лицо его вы видели – все разбито, завтра еще вздуется", – сказал после боя Тим Цзю, 15 из своих 20 побед добывший нокаутом.

Для его соперника это второе поражение на профи-ринге при 17 победах.

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боксТим Цзю
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