Супербой "под елочку": лучший боксер мира подерется с небитым британцем!

Мексиканец Сауль Альварес 19 декабря проверит на прочность челюсть непобедимого пока что Каллума Смита

Болельщики бокса получили отличный подарок на Новый год!Лучший боксер планеты независимо от весовой категории, чемпион WBA в среднем весе мексиканец Сауль "Канело" Альварес следующий бой проведет против чемпиона WBA в суперсреднем весе непобедимого пока британца Каллума Смита. Поединок состоится 19 декабря, почти "под елочку".

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Об этом официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing, опубликовавшая постер будущего противостояния.

Отметим, что на счету 30-летнего Смита, не знающего горечи поражений, – 27 побед, из которых 19 нокаутом.

В свою очередь, 30-летний Альварес на профи-ринге выиграл 53 боя (36 нокаутом), 2 поединка свел вничью и один (Мейвезеру) проиграл.

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Для британца Смита это будет третья защита титула, который он завоевал в сентябре 2018-го, нокаутировав своего соотечественника Джорджа Гроувза.

Тогда как Альварес в своем последнем поединке нокаутировал россиянина Сергея Ковалева.

"Смит является одним из лучших бойцов дивизиона, что не может не радовать. Мы хотим выступать против лучших и развиваться как команда. Мы не хотели, чтобы 2020 год завершился без моего боя", – заявил Альварес.

Сауль Альварес – Сергей Ковалев / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что в качестве соперника для Альвареса рассматривался украинец Деревянченко, которому, по данным СМИ, предлагали за этой бой гонорар в 5 млн долларов. Но до контракта о поединке дело не дошло.

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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