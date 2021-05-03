Судьи меня изнасиловали – шокирующее признание американского боксера

Арреола - Руис / Фото: Twitter

Вчера утром по киевскому времени Энди Руис-младший победил Криса Арреолу в поединке двух американцев мексиканского происхождения. После боя в Карсоне бывший соперник Виталия Кличко раскритиковал судей. По мнению Арреолы, если он и уступил, то не с таким разгромным счетом, который оказался в итоге на записках у двух членов судейской бригады – 118:109, и 117:110 – еще у одного.

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Гневные слова Криса приводит сайт BoxingNews24:

"Руис наносил много ударов, но в основном по моим перчаткам. За весь бой я ни разу не чувствовал себя в опасности. Я чувствую разочарование, поскольку не получил должного уважения от судей – несмотря на то, что отдал битве всего себя. Эти зас*анцы изнасиловали меня и даже не поцеловали. Да, я проиграл. Но не нужно рассказывать, что вы отдали мне только один раунд, в котором я отправил Энди в нокдаун, а в остальных уступил. Я выходил на ринг побеждать. Я могу отдать Руису семь раундов, а вот судьи… У меня нет к ним никакого уважения".

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Напомним, Арреола потерпел седьмое поражение в 46 боях, у него 38 побед и одна ничья. Карьеру в профи он начал еще в 2003 году. Руис же выиграл 34-й поединок из 36.

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