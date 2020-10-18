Судейские записки боя Ломаченко – Лопес: безоговорочное поражение украинца

Украинец проиграл первые семь раундов на записках всех судей

Опубликованы оценки судей сегодняшнего поединка в Лас-Вегасе за три чемпионских титула между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Мы вели онлайн боя Ломаченко – Лопес.

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Одним абзацем. Почему Ломаченко проиграл Лопесу

Согласно судейским запискам, Ломаченко проиграл первые семь раундов на карточках всех судей. Один из судей отдал украинцу четыре раунда, еще один – три, а вот Джули Ледерман посчитала, что украинец выиграл только одну трехминутку.

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Напомним, что Лопес одержал победу единогласным решением судей – 116:112, 119:109, 117:111. В 10-м раунде Теофимо нанес удар ниже пояса, но рефери не стал снимать с него очки, так как это произошло случайно. Также в последнем раунде боксеры столкнулись головами, в результате чего у Лопеса образовалось рассечение над правым глазом.

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23-летний Лопес завладел титулами WBA, WBO в легком весе и добавил их к своему поясу IBF. У Ломаченко остается франчайзинговый пояс WBC, который ему вручили за особые заслуги. Полноценным же чемпионом по этой линии является американец Девин Хэйни. А титул IBO остается вакантным.

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А так накануне украинский футболист Александр Зинченко желал Васе удачи:

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Зинченко желает удачи Ломаченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Ломаченко

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