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Стрим боя Поветкин – Уайт 2. Обсуждаем бой вместе

27 марта, 20:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аудиотрансляция боя реванша с комментариями болельщиков

В субботу, 27 марта, состоится второй бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. На нашем сайте пройдет текстовая трансляция Поветкин – Уайт с описанием каждого раунда и оценками боя.

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Также мы проведем аудиотрансляцию боя Поветкин – Уайт на нашем канале в Youtube.

Первый бой между боксерами состоялся в августе прошлого года. Тогда Уайт дважды отправил Поветкина в нокдаун, однако россиянин сумел выстоять, а в следующем раунде неожиданно наглухо нокаутировал соперника.

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Реванш хотели провести еще в ноябре 2020-го, но тогда ему помешал коронавирус у Поветкина, затем его дважды переносили, пока окончательно не утвердили на 27 марта.

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Букмекеры отдают преимущество Диллиану Уайту – на его победу можно поставить с кэффициентом 1.25. Пока на победу Александра Поветкина – 3.75. Ничью в этом бою практически не рассматривают – 26.00. Уайт выиграет техническим нокаутом – 2.37, обычным нокаутом – 4.50, решением судей – 6.00. Поветкин победит по судейских запискам – 21.0, техническим нокаутом – 6.00, нокаутом – 9.00.

Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда

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онлайн Александр Поветкин Диллиан Уайт стрим

Источник: Сегодня|Спорт

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