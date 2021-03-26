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Страдала от адской боли на коленях: неженские удары по селезенке шокировали чемпионку

26 марта, 12:20

Елена Павлова Елена Павлова

Аманда Серрано нокаутировала Бермудес и мечтает собрать все пояса

32-летняя пуэрториканка Аманда Серрано успешно выступала в смешанных единоборствах, а затем победно ворвалась в бокс. Этой ночью чемпионка мира в семи весовых категориях у себя на родине победила нокаутом в 9-м раунде чемпионку мира в трех весах из Аргентины Даниэлу Бермудес и защитила свои титулы WBC и WBO в полулегком весе.

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Серрано задавала тон весь поединок, хотя и Бермудес делала опасные выпады в ответ. Но в 9-м раунде Аманда сделала ставку на работу по корпусу и добилась своего. После двух мощных ударов в районы печени и селезенки Даниэла согнулась пополам, опустилась на колени и выплюнула капу. Пока арбитр считал до 10-ти, она с гримасой боли качала головой.

Аманда Серрано и Даниэла Бермудес
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Аманда Серрано и Даниэла Бермудес / Фото: NBC

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После победы Серрано заявила, что хочет объединить все титулы в полулегком весе и стать первой абсолютной чемпионкой мира в истории Пуэрто-Рико. Аманда провела в боксе 42 боя, проиграв лишь один и 30 раз выиграла досрочно. Занимает первое место в своем весе по версии boxrec.

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женский бокс чемпионка мира видео нокаута Аманда Серрано
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