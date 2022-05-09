Спасибо деду за победу! Ломаченко ошибся страной

Бывший чемпион мира по боксу продолжает отмечать российские праздники, хотя и носит украинскую военную форму

Ломаченко отмечает 9 Мая / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко продолжает жить в параллельной реальности. Когда Украина со всем миром отмечает 8 мая День памяти и примирения, Ломаченко вместе с Путиным празднует 9 Мая. Ранее друг украинского спортсмена принял участие в параде на Красной площади.

Сегодня в Instagram боксер опубликовал пару фотографий, которые подписал "Спасибо деду за победу". Это выражение очень популярно в России, которая устроила геноцид украинскому народу.

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Но бойца ТРО Василия Ломаченко это не смущает. Зато очень смущает его подписчиков.

"Кажется, страной ошибся, чудак! Это дно!!!", "Видать бокс на тебе сказался", "В победобесии принял участие?", "Георгиевской ленточки не хватает", – посыпались комментарии в адрес Ломаченко.

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После начала войны Ломаченко постил голубя мира с российским и украинским флагами. А потом неоднозначно поздравил всех с Пасхой.