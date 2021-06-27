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"Спасибо бате, он – мозг": эмоциональный пост Ломаченко после победы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 июня, 20:57
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Бывший чемпион мира Василий Ломаченко поблагодарил всех, кто помогал ему готовиться к бою с Накатани и надеется провести реванш с Лопесом уже в этом году
Василий Ломаченко и Анатолий Ломаченко
Василий Ломаченко и Анатолий Ломаченко / Фото: Instagram

Василий Ломаченко снова начал свой путь к чемпионским поясам. Сегодня утром Ломаченко в девятом раунде победил техническим нокаутом Масаеси Накатани.

После боя Ломаченко поблагодарил всех за поддержку, записав видео в Instagram.

"Хочу сказать огромное спасибо всевышнему за то, что дал мне шанс вернуться, вернуться так красиво. Огромное спасибо моей команде.

Бате моему спасибо, он, конечно, мозг, машина. Психологу Борисычу, менеджеру Эгису Климасу. Спасибо спарринг-партнерам. Дома мне Денис помогал, приезжал из Кривого Рога.

Всем спасибо, со мной все хорошо. Как вы уже слышали, реванш с Лопесом все ближе и ближе. Скорее всего это будет декабрь", – заявил Ломаченко.

Ранее мы сообщали, что внук Мухаммеда Али восхищен победой Ломаченко над Накатани и считает его лучшим боксером мира.

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