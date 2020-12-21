Українська
$ 27,83
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Совершенный удар": сын Цзю показал тренировку хука, которым вырубает соперников

21 декабря, 19:07

Елена Павлова Елена Павлова

Видно, что у 26-летнего австралийца отличный тренер

Австралийский боксер Тим Цзю, который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, показал видео тренировки, на которой он отрабатывает свой убойный удар. Тот самый удар, с помощью которого 16 декабря Цзю-младший нокаутировал новозеландца Боуина Моргана в первом раунде.

"Практика делает совершенство", – подписал Тим видео с тренировки в Instagram.

Реклама

Напомним, что в своем последнем бою с Морганом Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

Читайте также: Они переписали историю бокса! Дети, которые не посрамили славу великих отцов

26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (включая 12 нокаутов). Для 31-летнего Боуина Моргана это поражение стало вторым при 21 победе.

Реклама

Сам Костя Цзю также отозвался о победе сына в первом раунде: "Думаю, Тим нашел, как справляться с давлением. На спине даже написано "Цзю 2". Давление огромное, ожидания людей высоки..."

Смотрите также, как тренируется Ломаченко

Как тренируется Василий Ломаченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

удар боксер тренировка Тим Цзю
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись бояБокс
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой:
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой: "В Харькове – Украина"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять