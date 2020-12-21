"Совершенный удар": сын Цзю показал тренировку хука, которым вырубает соперников

Видно, что у 26-летнего австралийца отличный тренер

Австралийский боксер Тим Цзю, который является сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, показал видео тренировки, на которой он отрабатывает свой убойный удар. Тот самый удар, с помощью которого 16 декабря Цзю-младший нокаутировал новозеландца Боуина Моргана в первом раунде.

"Практика делает совершенство", – подписал Тим видео с тренировки в Instagram.

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Напомним, что в своем последнем бою с Морганом Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

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26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (включая 12 нокаутов). Для 31-летнего Боуина Моргана это поражение стало вторым при 21 победе.

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Сам Костя Цзю также отозвался о победе сына в первом раунде: "Думаю, Тим нашел, как справляться с давлением. На спине даже написано "Цзю 2". Давление огромное, ожидания людей высоки..."

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