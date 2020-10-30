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Соперник Усика идет на войну в африканском стиле мандинго и будет избивать жестко

30 октября, 18:07

Елена Павлова Елена Павлова

Чисора в форме и готов либо нокаутировать украинца, либо проиграть досрочно

После финального взвешивания накануне боя с Александром Усиком (27-0, 13 КО) британский супертяж Дерек Чисора (32-9, 23 КО) объяснил свой устрашающий и дикий образ и поделился ожиданиями от поединка с украинцем. Напомним, что на весы Дерек стал в белом гриме на лице и теле, но с черными глазами и нарисованным ртом и надписью "Война" на груди.

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Дерек Чисора

Дерек Чисора / Фото: matchroomboxing

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"Я привношу африканский стиль мандинго (африканское племя. – Ред.). Я хочу избить его грубо и жестко. Иду на войну в африканском стиле. Он выйдет в европейском... Вчера я проявил уважение к Усику, но сегодня – время войны, время боя. Я бы предпочел, чтобы он меня нокаутировал, иначе я ничего не сделал. Я в форме, и вы будете удивлены увиденным на ринге. Либо я его нокаутирую, либо он сдастся, сидя на табурете", – сказал Чисора ютуб-канал Sky Sports Boxing.

Напомним, что Дерек родился в столице Зимбабве – Хараре. А 31 октября в Лондоне на "Уэмбли Арене" Усик и Чисора будут оспаривать звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, которым владеет англичанин Энтони Джошуа.

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Ранее также мы писали, что менеджер Чисоры назвал главный недостаток Усика.

Смотрите, как Чисора передавал привет Усику

Чисора шлет Усику привет Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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боксер Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора
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