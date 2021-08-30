Смеялись все: пузатые боксеры порвали канаты и выпали за ринг

Известный американский боксер Эрик Молина на закате карьеры отправился подзаработать в Мексику, где должен был боксировать против местного боксера Алехандро де ла Торре

Боксеры порвали канаты на ринге

Однако поединок превратился в настоящую комедию. Во втором раунде супертяжеловесы сошлись в углу ринга.

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В этот момент один из боксеров надавил на соперника, а тот облокотился на канаты. Однако конструкция не выдержала двух боксеров с весом более 100 кг и в миг рухнула под смех зрителей.

Поединок пришлось приостановить на два часа, чтобы починить ринг. А затем Молина дожал соперника и одержал 27-ю победу в карьере.

Молина за свою карьеру боксировал за чемпионские титул против таких соперников как Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа, но обоим проиграл.

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Ранее мы писали, что блогер победил экс-чемпиона MMA в боксерском поединке. Известный американский ютубер Джейк Пол одержал свою четвертую победу в боксе и впервые в "карьере" не смог нокаутировать соперника.