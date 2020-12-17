Українська
$ 27,74
33,8
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Сколько будет стоит откупиться от Усика: промоутер Джошуа озвучил сумму

17 декабря, 11:08

Олег Люлька Олег Люлька

Судя по словам Эдди Хирна, украинский боксер получит не менее миллиона долларов

Промоутер Эдди Хирн рассказал, какую сумму хочет получить Александр Усик за то, что позволит Энтони Джошуа подраться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Реклама

Отметим, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO. И просто так уже в третий раз уступать право боя с Эй-Джеем не намерен.

"Мы пришли к этапу, когда у нас есть крупнейший поединок в мире бокса, и надо платить каждому санкционирующему органу сотни тысяч долларов. Сейчас у нас есть еще один – Усик, который, вероятно, захочет семизначную сумму. Мы просто должны быть осторожными, так как конечной целью поединка Джошуа – Фьюри всегда было абсолютное чемпионство", – заявил в комментарии BoxingNews24 промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн

Усик и Хирн

Усик и Хирн / Фото: Reuters

Таким образом "откупиться" от Усика, судя по словам Хирна, будет стоит не менее одного миллиона евро.

Реклама

Впрочем, для организаторов боя (или боев) Джошуа – Фьюри, судя по всему, это не должно стать неразрешимой проблемой. Напомним, промоутеры бойцов планируют устроить два поединка Эй-Джея с "Цыганским Королем", которые, по данным СМИ, могут принести 222 и 555 миллионов евро дохода. Следовательно, решение вопроса с компенсацией для Усика может обойтись в менее чем процент от первой суммы.

Джошуа vs Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Ранее Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой. Из гонорара в 1,66 миллиона евро непосредственно украинскому боксеру перепало порядка 40-50 процентов.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Эдди Хирн
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетях
Бывшая девушка Кличко удалила фотографии с боксером и дочерью в соцсетяхБокс
"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять