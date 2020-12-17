Сколько будет стоит откупиться от Усика: промоутер Джошуа озвучил сумму

Промоутер Эдди Хирн рассказал, какую сумму хочет получить Александр Усик за то, что позволит Энтони Джошуа подраться с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Отметим, что Усик является обязательным претендентом на бой с Джошуа по линии WBO. И просто так уже в третий раз уступать право боя с Эй-Джеем не намерен.

"Мы пришли к этапу, когда у нас есть крупнейший поединок в мире бокса, и надо платить каждому санкционирующему органу сотни тысяч долларов. Сейчас у нас есть еще один – Усик, который, вероятно, захочет семизначную сумму. Мы просто должны быть осторожными, так как конечной целью поединка Джошуа – Фьюри всегда было абсолютное чемпионство", – заявил в комментарии BoxingNews24 промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн

Усик и Хирн / Фото: Reuters

Таким образом "откупиться" от Усика, судя по словам Хирна, будет стоит не менее одного миллиона евро.

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Впрочем, для организаторов боя (или боев) Джошуа – Фьюри, судя по всему, это не должно стать неразрешимой проблемой. Напомним, промоутеры бойцов планируют устроить два поединка Эй-Джея с "Цыганским Королем", которые, по данным СМИ, могут принести 222 и 555 миллионов евро дохода. Следовательно, решение вопроса с компенсацией для Усика может обойтись в менее чем процент от первой суммы.

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Ранее Усик рассказал, сколько лично ему денег досталось за бой с Чисорой. Из гонорара в 1,66 миллиона евро непосредственно украинскому боксеру перепало порядка 40-50 процентов.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

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