Скандальный российский боксер-чемпион провалил и второй допинг-тест

Сергей Ковалев не выйдет в ринг 30 января против узбека Меликузиева, как планировалось

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Сергей Ковалев прошел повторный допинг-тест. Как мы недавно писали, Ковалев попался на допинге. Он должен был драться в России, но бой перенесли в США. Второй анализ только подтвердил результат первого: у россиянина выявили синтетический тестостерон.

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Об этом сообщил сайт BoxingScene.

В команде Ковалева подтвердили, что уже знают результат повторного теста, однако все равно придерживаются версии, что Сергей не употреблял запрещенные вещества. Предполагают, что "нечистыми" могут оказаться некоторые добавки из его рациона.

Таким образом, бой против серебряного призера Олимпийских игр-2016, узбека Бектемира Меликузиева, не состоится 30 января. За выход в ринг Ковалев собирался получить гонорар в 2,5 млн долларов. Теперь же, судя по всему, его ждет дисквалификация.

Реклама Сергей Ковалев / Фото: AFP В тренде Работал на плантации, придумал соус и поит пигмеев: что нужно знать про Дастина Порье

Ранее Ломаченко поздравил Ковалева с победой.

В профессионалах российский боксер провел 39 поединков: 34 раза побеждал, 4 проигрывал, один уходил с мировой. Ранее в США его судили за избиение женщины после отказа в сексе и задерживали пьяным за рулем.

Смотрите, что говорил Сергей о бое Василия с Теофимо Лопесом:

Ковалев: "Ломаченко засудили в бою с Лопесом" Видео: Instagram

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