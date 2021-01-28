Скандалист Редкач потроллил "российского" тренера Усика

34-летний боксер из Шостки Иван Редкач, который живет в США, взялся за старое. Сегодня Иван снова подколол Сергея Лапина – тренера и директора команды Александра Усика. Ранее Редкач требовал изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика.

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Как известно, у Редкача затяжной конфликт и с Василием Ломаченко, и с его другом Усиком. На этот раз Иван на своей страничке в Instagram разместил видео, на котором боксер-супертяж и его промоутер из К2 Александр Красюк дают интервью. Редкач же посмеялся над тем, как на заднем плане Лапин исчезает из кадра, сравнив его Джеймсом Бондом:

"На заднем плане Джеймс Бонд из Симферополя, а также по образованию Психолог Дерматолог... типа по телефону говорит, не так-то было. Спалили. Джеймс Бонд уже не тот. Узнали, кто это???"

Редкач даже пообещал вознаграждение тому, кто назовет "героя". А сам тем временем в переписке под кадрами договаривался с другим нашим боксером Тарасом Шелестюком, также живущим в Лос-Анджелесе, "поехать за яблоками".

Недавно Лапин раскритиковал рефери боя между Усиком и Чисорой.

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Смотрите, как Сергей Лапин создал "мышиный город":

Тренер Усика Сергей Лапин-младший и мыши Видео: Сергей Лапин Instagram

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