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Скандал перед боем Усик – Чисора. Команде украинца не понравились перчатки британца

1 ноября, 00:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Британец славится своими скандалами, поэтому за его подготовкой следят очень внимательно

Перед началом поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой случился скандал. Как сообщил комментатор боксерского вечера, команде украинского боксера не понравились перчатки, в которых должен был выходить на ринг Чисора. Других подробностей он не сообщил. Напомним, онлайн боя Усик – Чисора уже доступен на нашем сайте.

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Где смотреть бой Усик – Чисора и когда начало

Отметим, что во время подготовки боксеров к бою в раздевалках находятся представители соперника и следят за тем, как боксерам тейпируют руки, чтобы не было никаких махинаций.

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Усик – Чисора: где смотреть бой и когда начало

Чисора славится своими скандальными выходками, о чем мы писали в отдельном материале. Британец пытался вывести из себя братьев Кличко, устроил драку со своим нынешним промоутером, а недавно перевернул стол во время пресс-конференции.

Смешное видео с танцующим Александром Усиком:

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram
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Все подробности в спецтеме Бой Усика

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Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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