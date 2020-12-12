Симулятор определил победителя боя Джошуа – Пулев: будет нокаут!

А вот в реальном поединке безоговорочным фаворитом выступает британец

Болгарский боксер Кубрат Пулев победил британца Энтони Джошуа в поединке за титулы WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Во всяком случае, такой результат выдал спортивный симулятор Fight Night Champion. В игре Пулев победил Джошуа нокаутом в 10-м раунде. Джошуа оказался на канвасе после серии точных ударов соперника и не смог подняться на ноги, пока рефери отсчитывал нокдаун. Смотреть бой Джошуа – Пулев можно на нашем сайте.

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Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой

Полное видео боя:

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Тем не менее, эксперты не верят, что такой же исход будет в сегодняшнем поединке в Лондоне. Большим фаворитом боя называют британца. Коэффициент на победу Джошуа составляет всего 1.10, тогда как на победу Пулева он равен 7.00, а на ничью – 29. Вероятность результата боя по котировкам букмекеров: победа Джошуа 84%, ничья 3%, победа Пулева 13%.

Смотрите, как Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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