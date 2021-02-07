Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Шлю маме на карточку": Усик раскрыл, сколько получает и куда девает деньги

7 февраля, 17:39

Олег Люлька Олег Люлька

За первый значительный титул боксер получил смешные 45 тысяч долларов, а заработанное вкладывает в недвижимость

Александр Усик пролил свет на тему, интересующую миллионы болельщиков и не только, – его финансовое состояние и гонорары за поединки. В частности, боксер назвал конкретную сумму, которую получил за свой первый значительный титул на профи-ринге – чемпиона мира по версии WBO в крузервейте, добытый в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки в 2016 году.

Реклама

Читайте также: Дело на миллионы: Усик намекнул, что пойдет в суд, если его "по-наглому сбреют"

"Мое состояние оценивают в пять миллионов долларов? Это неправдивая информация. Люди, озвучивающие наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Есть налоги, команда, промоутеры, затраты... Если спортсмену половина остается из гонорара, то это очень круто. Даже некоторые мои родственники думают, что я очень заоблачный по деньгам".

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

"Когда я стал чемпионом мира в 2016 году в Гданьске, был бой с Кшиштофом Гловацки, конечная сумма гонорара составила около 45 тысяч долларов. Некоторые думали, что миллион. А в прессе писали 300-400 тысяч долларов".

Александр Усик
Реклама

Александр Усик / Фото: Instagram

"Но я не жалуюсь. У меня все хорошо с деньгами".

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

"На что трачу? Деньги, конечно же, я не солю. На развитие, недвижимость и бизнес, не связанный со спортом. А еще... В детстве я пообещал маме, что она больше не будет работать. А она работала на стройке, тяжелый труд. Сказал, что вот этими руками сделаю так, что ей не придется работать, а у нее будет карточка, на которую я буду присылать деньги. Была цель, которой я достиг. Мамулечка, обожаю тебя", – разоткровенничался Усик в интервью каналу Ходят слухи.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Реклама

Ранее мы писали, что за отсрочку боя с Джошуа Усик может получить 5 миллионов долларов – столько ему ни за один бой не платили.

Смотрите, как Усик упражняется с монетами

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гонорар бокс Александр Усик
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раунде
Усик это выдержит? Небитого супертяжа нокаутировали уже во втором раундеБокс
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капа
Вот это нокаут! Боец сложился, как резиновый, от удара вылетела даже капаБокс
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 лет
Кличко, а ты так сможешь? Японец выдал чумовой нокаут в 47 летMMA
Усик наконец-то получил титульный бой: что это означает и кто будет соперником
Усик наконец-то получил титульный бой: что это означает и кто будет соперникомБокс
Большой у большого парня: Кличко похвастался своей игрушкой
Большой у большого парня: Кличко похвастался своей игрушкойБокс
Российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаута
Российский боксер уничтожил соперника из Венесуэлы: видео жесткого нокаутаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять