Шикарная вилла Ломаченко, рыбалка и бешеные тренировки – в новом фильме перед боем с Лопесом

Уже в ближайшие выходные состоится один из самых ожидаемых боев в профессиональном боксе. В ночь на воскресенье по киевскому времени в США встретятся чемпионы мира по разным версиям в весе до 61,2 кг Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Накануне Лопес наплевал на Ломаченко перед объединительным боем.

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К этому знаменательному событию промоутерская компания Top Rank создала целый фильм "Кровавый пот и слезы", который рассказывает о пути боксеров. Документальную ленту презентовали минувшей ночью. В ней, в частности, Ломаченко рассказал, почему его не видели во всей красе. Также показаны интересные кадры с тренировок украинца в его резиденции в Калифорнии. Авторы даже ездили с командой Ломы на рыбалку, а сам Вася и его окружение прокомментировали грядущее событие. Смотрите первую часть фильма.

Показаны также непростые тренировки принципиальных соперников. Авторы подводят нас к тому, что такой "мегафайт" пропускать нельзя. Вашему вниманию – вторая часть.

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Читайте также о том, что теннисист Стаховский и боксер Сиренко провели тренировки "по бартеру".

Смотрите, как Василий и его друг-боксер Александр Гвоздик жарили ребрышки:

Ломаченко жарит ребрышки у Гвоздика Видео: Instagram

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