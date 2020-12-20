Секс-символ женского бокса закрыла год супернокаутом (видео)

Знаменитая немка Кристина Хаммер, претендующая на звание самой сексуальной девушки мирового бокса, добыла очередную победу на профи-ринге. В Кельне 30-летняя спортсменка по прозвищу "Леди Молот" серией нокаутирующих ударов отправила под канаты ринга финнку Санну Турунен. Это был бой за временный титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе.

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Эта победа стала для Кристины Хаммер 26-й на профессиональном ринге, 12 из них добыты нокаутом. Свое единственное поражение девушка потерпела весной 2019 года от американки Кларессы Шилдс.

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Кристина Хаммер известна не только нокаутирующими ударами, но и эффектными снимками в Instagram, где у нее 175 тысяч фолловеров.

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Добавим, что родилась Кристина Хаммер в поселке Новодолинский Карагандинской области Казахстана.

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