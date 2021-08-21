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Сборная Украины по боксу завоевала рекордное количество медалей на чемпионате Европы

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 августа, 17:46
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Украинские боксеры завершили выступления на юниорском чемпионате Европы по боксу. Наши спортсмены заняли второе место среди всех участников по числу завоеванных медалей
Юниорская сборная Украины по боксу
Юниорская сборная Украины по боксу / Фото: Федерация бокса Украины

Юниорская сборная Украины заняла второе общекомандное место на чемпионате Европы среди юношей и девушек, который проходил в Боснии и Герцеговине с 12-го по 20 августа. В соревнованиях выступили 274 боксера из 25 стран (возраст спортсменов – 13-14 лет).

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Украинцы были представлены ​​на чемпионате максимальным количеством атлетов – 16 юношей и 13 девушек боролись за награды.

Настоящим открытием соревнований стала спортсменка из Днепра Анастасия Таран. В финале весовой категории 60 кг украинка нокаутом в первом раунде одолела Йоанну Следак из Польши. 14-летняя спортсменка была признана лучшей боксершей юношеского Евро.

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Кира Макогоненко стала чемпионкой Европы по боксу среди юниоров
Кира Макогоненко стала чемпионкой Европы по боксу среди юниоров / Фото: Инстаграм

Еще одной украинской героиней Евро стала 13-летняя Кира Макогоненко, которую называют "Ломаченко в юбке". Победив в финале россиянку, она прямо в ринге исполнила гопак.

Иван Безуглый – чемпион Европы среди юношей
Иван Безуглый – чемпион Европы среди юношей / Фото: Федерация бокса Украины

Всего сборная Украины завоевала 23 медали, это второй результат на чемпионате, больше медалей только у сборной России – 28. В активе юных украинских боксеров 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.

Все медалисты юниорской сборной Украины по боксу на чемпионате Европы.

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Gold Medal ЗОЛОТО

  • Артем Михалев (40 кг),Васиф Керимов (46 кг), Иван Безуглый (54 кг), Кира Макогоненко (42 кг), Ульяна Бесфамильная (46 кг), Юлия Ступакова (54 кг), Анастасия Таран (60 кг).

Silver MedalСЕРЕБРО

  • Давид Жигжжавин (42 кг), Видади Зейниев (44 кг), Вячеслав Борщевский (52 кг), Анатолий Бегунов (57 кг), Александр Третьяков (70), Валерия Локтионова (36 кг), Таисия Покусай (40 кг), Ульяна Овсепян (44 кг), Мария Панасенко (48 кг)

Bronze MedalБРОНЗА

  • Дмитрий Карабцов (48 кг), Тимур Карайван (50 кг), Кирилл Романий (60 кг), Карим Гусейнов (63 кг), Александр Слесарев (80 кг), Богдан Бойченко (90 кг), Дарья Коваленко (38 кг)

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