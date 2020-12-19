Сауль Альварес – Каллум Смит: онлайн возвращения короля бокса

В ночь с 19-го на 20 декабря в Сан-Антонио, США, в ринг вернется лучший боксер мира, независимо от категории, мексиканец Сауль Альварес. Его соперником станет чемпион WBA и The Ring во 2-м среднем весе Каллум Смит. Также на кону боя будет стоять вакантный титул WBC во 2-м среднем весе. Ожидается, что главное событие вечера начнется в 6:00, а наш сайт проведет онлайн поединка со всеми интересными подробностями.

Сауль Альварес – Каллум Смит

Реклама

Статистика бойцов

На счету 30-летнего Смита, не знающего горечи поражений, 27 побед, из которых 19 – нокаутом. В свою очередь чемпион мира в четырех весах 30-летний Альварес на профи-ринге выиграл 53 боя, и них 36 – нокаутом, 2 поединка свел вничью и один проиграл непобедимому Флойду Мейвезеру. Так что, безусловно, у Канело больше опыта, чем у британца.

Однако бой пройдет во втором среднем весе, который непрофильный для Сауля. В категории до 76,2 кг Канело дрался лишь однажды. Это был победный для него поединок против Рокки Филдинга. К тому же Смит явно превосходит Альвареса в габаритах: британец на 18 см выше и на 19 см больше размах рук.

Для британца Смита это будет третья защита титула, который он завоевал в сентябре 2018-го, нокаутировав своего соотечественника Джорджа Гроувза в финале Суперсерии.

Реклама

Правда, о поединке с Саулем уроженец Ливерпуля договорился чуть больше, чем за месяц до даты боя, но утверждает, что успел подготовиться.

Альварес в последних пяти боях бился с весьма непростыми соперниками – дважды с Головкиным – спорная ничья и победа по очкам, огромный Рокки Филдинг, с которым он разделался техническим нокаутом в 3-м раунде. Потом был чемпион мира Дэниэл Джейкобс и победа единогласным решением судей. А в ноябре 2019 года в 10-м раунде отправил в нокаут россиянина Сергея Ковалева. Но простой чемпиона уже больше года и непонятно, как это отразится.

Интересный факт

Реклама

Четыре года назад Канело победил старшего брата Каллума — Лиама Смита. Тогда Лиам впервые проиграл, а Сауль завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. И как бы британец в этом бою не потерял голову и не ринулся мстить за брата.

Что говорили перед боем

Каллум Смит: "2020-й был сумасшедшим годом для всех и также для меня, и для боксёрского мира в целом. Нынешний бой постоянно срывался, но наконец всё разрешилось. И это всё, что имеет значение. Я в очень хорошей форме, прошёл очень хороший лагерь, хорошие спарринги. Я верю, что в этот уикенд будет лучшая версия меня. Я верю, что хороший большой боец побьет хорошего маленького. Канело Альварес хорош, я не отрицаю, это — особенный боец. Но я просто верю, что размеры и способности, которыми владею я, будут слишком для него".

Сауль Альварес и Каллум Смит / Фото: matchroomboxing

Сауль Альварес: "Чувствую небольшое преимущество над Смитом, потому что ему пришлось сбрасывать вес, чтобы вложиться в рамки, а затем уже набирать. Себя я чувствую хорошо. Я чувствую, что могу боксировать с соперниками такого типа".

Взвешивание

Реклама

На взвешивании соперники показали одинаковый результат — 76,2 кг.

Мексика – Великобритания 9:9

На данный момент Мексика и Великобритания имеют по 9 действующих чемпионов в боксе. Кто победит в этом бою, тот склонит чашу весов в пользу своей страны.

Где смотреть

Прямую трансляцию вечера осуществляет стриминг DAZN. Начало трансляции андеркарда — 03:00 по Киеву. Начало боя Альварес-Смит ориентировочно запланировано на 06:00 по Киеву.

Что говорят букмекеры

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Альвареса, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, на выигрыш Смита – 5.00. А вот ничья будет большим сюрпризом – 21.00. При этом менее вероятно, что Канело выиграет нокаутом – 2.00. А на досрочную победу Каллума – 7.50.

Смотрите, как ранее раскручивали поединок Альварес-Ковалев

Проморолик боя Альварес – Ковалев

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама